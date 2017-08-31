Внаслідок обвалу будинку в Індії загинуло 11 людей

Щонайменше 11 людей загинуло, ще 24 вдалося врятувати з-під завалів будинку в індійському місті Мумбаї.

За словами рятувальників, від 5 до 10 осіб все ще перебувають під завалами.

Шестиповерховий будинок, якому близько 100 років, завалився у четвер вранці у густонаселеному районі міста Бхенді Базар.

На місці події працюють медики, пожежники та служба порятунку.

Кореспондент ВВС у Мумбаї Суранджана Теварі розповідає, що це вже третій обвал будинку в Мумбаї менше, ніж місяць.

Поліція підозрює, що проливний дощ у вівторок підмив будинок, що, ймовірно, і стало причиною обвалу.

Так це чи ні - встановить слідство, водночас, продовжує кореспондент ВВС, залишається запитання, чому багато мешканців цього міста, що зростає, продовжує жити у напівзруйнованих та старих будинках.

Ціни на нерухомість у Мумбаї є одними з найвищих в Азії.

Обвали будинків не є рідкісним явищем в Індії, особливо в сезон мусонних дощів. Причиною цього є низька якість будівельних робіт та поганий стан будівель.

Щороку десятки людей гинуть в обвалах будинків по усій Індії.

У липні на одній з околиць Мумбаї внаслідок обвалу чотириповерхового будинку загинуло 17 людей.