Внаслідок обвалу будинку в Індії загинуло 11 людей
Щонайменше 11 людей загинуло, ще 24 вдалося врятувати з-під завалів будинку в індійському місті Мумбаї.
За словами рятувальників, від 5 до 10 осіб все ще перебувають під завалами.
Шестиповерховий будинок, якому близько 100 років, завалився у четвер вранці у густонаселеному районі міста Бхенді Базар.
На місці події працюють медики, пожежники та служба порятунку.
Кореспондент ВВС у Мумбаї Суранджана Теварі розповідає, що це вже третій обвал будинку в Мумбаї менше, ніж місяць.
Поліція підозрює, що проливний дощ у вівторок підмив будинок, що, ймовірно, і стало причиною обвалу.
Так це чи ні - встановить слідство, водночас, продовжує кореспондент ВВС, залишається запитання, чому багато мешканців цього міста, що зростає, продовжує жити у напівзруйнованих та старих будинках.
Ціни на нерухомість у Мумбаї є одними з найвищих в Азії.
Обвали будинків не є рідкісним явищем в Індії, особливо в сезон мусонних дощів. Причиною цього є низька якість будівельних робіт та поганий стан будівель.
Щороку десятки людей гинуть в обвалах будинків по усій Індії.
У липні на одній з околиць Мумбаї внаслідок обвалу чотириповерхового будинку загинуло 17 людей.