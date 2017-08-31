Керівника апарату КМДА підозрюють у підробленні диплому

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Керівнику апарату Київської міської держадміністрації оголосили підозру за фактом використання підробленого документу. Про це повідомила прокуратура столиці.

У прокуратурі не називають ім'я чиновника, але на сайті КМДА зазначено, що керівником апарату є Володимир Бондаренко.

Чиновника звинувачують у використанні фальшивого диплому Львівського національного університету імені Івана Франка та сприянні у виготовленні цього документу.

Прокуратура кваліфікувала дії особи, яку відсторонили від виконання обов'язків, за ч. 4 ст. 358 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

Після вручення підозри його допитали в статусі підозрюваного, однак від надання показів він відмовився.

Триває досудове розслідування.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра ЛНУ імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в КНУ імені Тараса Шевченка.