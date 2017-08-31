У Єврокомісії прокоментували видворення з України журналістів

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Європейська комісія очікують від Києва дотримання демократичних стандартів під час ухвалення рішень про заборону на в'їзд та видворення деяких іноземних журналістів.

Про це заявила речниця Єврокомісії Майа Косьянчич, коментуючи факти недопуску в Україну двох іспанських журналістів та видворення з країни російської журналістки.

"Щодо випадку з російською журналісткою, я хочу наголосити, що захист національної безпеки та громадян має бути забезпечений без порушень основних прав та свобод, включаючи європейську Конвенцію з прав людини, і що будь-які подібні рішення повинні прийматися обережно, з дотриманням права свободи висловлювання", - сказала вона.

Єврокомісія очікує, додала пані Косьянчич, що українська влада утримається від застосування надмірних обмежень у питанні вільного подання ЗМІ інформації.

Пані Косьянчич не прокоментувала ситуацію з іспанськими журналістами, пояснивши, що в ЄК ще очікують на інформацію.

25 серпня СБУ відмовила у в'їзді двом іспанським журналістам Антоніо Памплеге та Мануелю Анхель Састру.

30 серпня в СБУ заявили про видворення журналістки російського "Першого каналу" Анни Курбатової.

В обох випадках заборона застосована до вказаних осіб на три роки за "діяльність, спрямовану проти національних інтересів України".