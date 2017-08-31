У США жінки в одязі черниць хотіли пограбувати банк

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ФБР розшукує двох жінок, які намагалися пограбувати банк, переодягнувшись черницями.

Інцидент стався у понеділок у місті Теннерсвіль, в американському штаті Пенсильванія.

Одна з жінок, погрожуючи пістолетом, вимагала гроші у банку.

Обидві нападниці були одягнуті в чорні сутани черниць та відповідні головні убори, а також сонцезахисні окуляри.

За повідомленнями, вони втекли, коли один з касирів увімкнув сигнал тривоги.