У США жінки в одязі черниць хотіли пограбувати банк
- 31 серпня 2017
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ФБР розшукує двох жінок, які намагалися пограбувати банк, переодягнувшись черницями.
Інцидент стався у понеділок у місті Теннерсвіль, в американському штаті Пенсильванія.
Одна з жінок, погрожуючи пістолетом, вимагала гроші у банку.
Обидві нападниці були одягнуті в чорні сутани черниць та відповідні головні убори, а також сонцезахисні окуляри.
За повідомленнями, вони втекли, коли один з касирів увімкнув сигнал тривоги.