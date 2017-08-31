Омелян очікує, що у 2018 році в Україну прилетять три лоукостери

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян розраховує, що в наступному році в Україну прийдуть авіакомпанії EasyJet, Eurowings і Ryanair. Про це він сказав на зустрічі в Європейській Бізнес Асоціації.

"Дуже сподіваюся, що наступного року ми зможемо вітати в Україні як компанію Ryanair, так і EasyJet, Eurowings. Тому що це не лише дешеві польоти для українців, але й залучення туристів в країну", - сказав він.

Він назвав вигаданими втрати для аеропорту "Бориспіль" від приходу Ryanair в Україну, адже, за його словами, кожен турист "привозить в скарбницю країни 300-1000 доларів".

Напередодні міністр заявив, що Ryanair може розпочати польоти в Україну в наступному році.

Навесні 2017 року Ryanair оголосила про початок роботи в Україні, але потім скасувала свій вихід на український ринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобізмі інтересів високотарифних перевізників, зокрема МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що аеропорту, як державному підприємству, контракт з Ryanair не вигідний і заявив про політичний тиск.