У парку Парижа відкрили зону для нудистів
У парку на околиці Парижа як експеримент відкрили зону для нудистів.
Зону, яку відвели для любителів голого відпочинку, можна порівняти з футбольним полем. Вона працюватиме у Венсенському лісі до 15 жовтня.
Влада попередила, що не терпітиме там проявів ексгібіціонізму та вуаєризму. На вході вивісять правила поведінки.
"Ми робимо це у рамках нашого неупередженого підходу до використання громадських просторів Парижа", - сказала заступник мера Пенелоп Комітес, яка відповідальна за парки французької столиці.
Про спеціальну зону для нудистів, що знаходиться поруч з пташиним заповідником, туристів попереджатимуть вивіски та знаки. Нудисти й натуристи зможуть перебувати там з 8 ранку до 20:30 вечора.
На підтримку ініціативи називали те, що у Франції є багато нудистських пляжів і турбаз, і Парижу також необхідно залучати до себе любителів відпочинку голяка.
"Це справжнє щастя. У прихильників натуризму з'явилася ще одна свобода", - розповів представник асоціації натуристів Парижа Жульєн Клод-Пенегрі.
"Це демонструє відкритість міста і допоможе змінити ставлення людей до наготи, до наших цінностей і нашої поваги до природи", - додав він.
Але є й ті, хто розкритикував ініціативу. Зокрема, один з місцевих політиків назвав ідею щодо нудистської зони божевіллям.
У парижан вже є громадський басейн, де вони можуть плавати голяка тричі на тиждень.