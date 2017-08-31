У парку Парижа відкрили зону для нудистів

Копирайт изображения Getty Images Image caption У громадському парку для нудистів існуватимуть спеціальні правила

У парку на околиці Парижа як експеримент відкрили зону для нудистів.

Зону, яку відвели для любителів голого відпочинку, можна порівняти з футбольним полем. Вона працюватиме у Венсенському лісі до 15 жовтня.

Влада попередила, що не терпітиме там проявів ексгібіціонізму та вуаєризму. На вході вивісять правила поведінки.

"Ми робимо це у рамках нашого неупередженого підходу до використання громадських просторів Парижа", - сказала заступник мера Пенелоп Комітес, яка відповідальна за парки французької столиці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це перший нудистський парк на околиці Парижа

Про спеціальну зону для нудистів, що знаходиться поруч з пташиним заповідником, туристів попереджатимуть вивіски та знаки. Нудисти й натуристи зможуть перебувати там з 8 ранку до 20:30 вечора.

На підтримку ініціативи називали те, що у Франції є багато нудистських пляжів і турбаз, і Парижу також необхідно залучати до себе любителів відпочинку голяка.

"Це справжнє щастя. У прихильників натуризму з'явилася ще одна свобода", - розповів представник асоціації натуристів Парижа Жульєн Клод-Пенегрі.

"Це демонструє відкритість міста і допоможе змінити ставлення людей до наготи, до наших цінностей і нашої поваги до природи", - додав він.

Копирайт изображения AFP Image caption Парк для любителів відпочивати голяка працюватиме до 15 жовтня

Але є й ті, хто розкритикував ініціативу. Зокрема, один з місцевих політиків назвав ідею щодо нудистської зони божевіллям.

У парижан вже є громадський басейн, де вони можуть плавати голяка тричі на тиждень.