Композитора "Сімпсонів" звільнили після 27 років роботи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше композитор Альф Клаузен неодноразово отримував нагороду Еммі

Володаря Еммі Альфа Клаузена, який писав музику для серіалу "Сімпсони" протягом 27 років, звільнили. Композитор щотижня наймав оркестр із 35 інструментів.

Пан Клаузен сказав виданню "Variety", що йому подзвонив продюсер "Сімпсонів" Річард Сакай і сказав, що компанія шукає "іншої музики".

Він підтвердив цю новину у своєму Twitter і подякував фанатам за їхню підтримку.

Існує версія, що на цей крок пішли через скорочення витрат на "довготривалий" серіал. Наприклад, пан Каузен наймав оркестр із 35-ма інструментами щотижня.

У 2015 році він сказав, що серйозно ставився до бюджета і цінував це, бо знав, скільки коштує робота великого оркестру щотижня. Композитор зазначив, що керівники серіалу не нагадували йому про це.

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Пан Клаузен отримав свою нагороду Еммі за композицію 1997 року "We Put the Spring in Springfield" з епізоду "Bart After Dark".

Він також виграв Еммі за пісню "You're Checkin In" у 1998 році з епізоду "Місто Нью-Йорк проти Гомера Сімпсона".

На Еммі його ще потім номінували 18 разів, і він вигравав три нагороди.

Пан Клаузен випустив альбом композицій "Сімпсони" та співпрацював із багатьма зірками, у тому числі U2.

Автор серіалів "Гріфіни" та "Американський тато!" Сет МакФарлейн написав у Twitter, що звільнення композитора Клаузена - "сумні новини".

"Я сподіваюся, що "Сімпсони" збережуть оркестр. Це - велика частина прекрасного шоу".

Письменник Калеб Хорсон сказав: "Альф Клаузен такий же важливий для цього шоу, як і деякі актори".

Композитор Остін Вінтор назвав пана Клаузена "одним із найбільш шанованих композиторів у Лос-Анджелесі і однією із небагатьох "старих душ", здатних досі притримуватися надзвичайно традиційного письма", і назвав його звільнення "кінцем справжньої династії".

Кіно-оглядач Стефан Еллісон назвав це "шокуючою новиною".

Торік "Сімпсони" відновили роботу над 29 та 30 сезонами, що робить це шоу найдовшим серед телевізійних шоу всіх часів у США.