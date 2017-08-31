1 вересня до Землі наблизиться великий астероїд - НАСА

Копирайт изображения www.nasa.gov Image caption За розрахунками астрономів наступного разу небесне тіло пройде повз Землю після 2500 року

1 вересня астероїд "Флоренс" пролетить на відстані за сім мільйонів кілометрів від Землі, повідомляє НАСА.

"Хоча багато відомих астероїдів пройходили до Землі ближче, ніж Флоренс пройде 1 вересня, всі вони оцінювалися, як менші", - сказав менеджер Центру досліджень навколоземних об'єктів НАСА Пол Ходас.

За його словами, "Флоренс" - це найбільший астероїд, який пройде біля нашої планети, відколи НАСА почала виявляти та відслідковувати астероїди поблизу Землі.

За розрахунками астрономів наступного разу небесне тіло пройде повз Землю після 2500 року. Минулого разу цей астероїд зблизився із Землею у 1980 році.

Ця відносно "близька" зустріч дасть можливість ученим вивчити цей астероїд краще.

"Флоренс, як очікується, буде чудовим об'єктом для наземних радарних спостережень", - зазначають у НАСА.

Астероїд виявив шатл "Боббі" в обсерваторії Сайдинг-Спрінг в Австралії у березні 1981 року. Небесне тіло назвали на честь англійської сестри милосердя і громадського діяча Флоренс Найтінгейл.