Стрілянина у Княжичах: назвали імена трьох підозрюваних

Копирайт изображения UNIAN Image caption У ніч на неділю у селі Княжичі під Києвом сталася перестрілка правоохоронців, в результаті якої загинуло п'ять співробітників поліції.

Генпрокуратура вручила підозри трьом особам через інцидент у селі Княжичі Київської області, де загинули 5 людей. Про це на Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"За фактом вбивства 5 працівників МВС у с. Княжичі, перевищення влади та недбалості працівників Національної поліції оголошено підозри колишньому начальнику управління карного розшуку Києва Куряті, колишньому заступнику начальнику відділу карного розшуку райвідділу Мариновському, старшому інспектору КОРДУ Курті", - написав генпрокурор.

Пан Луценко додав, що планують вручення ще восьми підозр.

Загалом у цій справі фігурували приблизно 10 силовиків, раніше суд вже обирав їм запобіжні заходи.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Інцидент спричинив резонанс - президент проводив оперативну нараду із силовиками щодо розслідування трагедії

Під час спецоперації Нацполіції та корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у селі Княжичі 4 грудня 2016 року сталась стрілянина зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони, під час якої загинули п'ятеро правоохоронців.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідчі ГПУ вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості.

Заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко повідомив 13 січня, що службове розслідування інциденту в Княжичах завершене.

Через стрілянину між представниками різних підрозділів МВС міністра Арсена Авакова закликали подати у відставку.