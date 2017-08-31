США вимагають від Росії закрити консульство у Сан-Франциско

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США наказали Російській Федерації закрити своє консульство у Сан-Франциско й два службових приміщення у відповідь на "необґрунтовані" дії з боку РФ щодо обмеження кількості співробітників американської дипмісії у Росії.

Також на вимогу американської сторони мають закрити два російських консульських об'єкти у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У Державному департаменті заявили, що рішення ухвалили "на принципах паритету".

Консульство та дві інші структури необхідно закрити до суботи, додали в Держдепі.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії, держсекретар США Рекс Тіллерсон зателефонував голові російського дипломатичного відомства Сергію Лаврову, щоби повідомити про додаткові обмеження діяльності російських дипломатичних представництв.

У відповідь Сергій Лавров "висловив жаль у зв'язку з ескалацією напруженості у двосторонніх відносинах, розпочатої не нами".

Голова МЗС РФ зазначив, що Москва уважно вивчить нові заходи і озвучить свою реакцію.

28 липня Росія запропонувала США привести кількість співробітників посольства США в Москві, генконсульств в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці у відповідність до кількості співробітників російських дипмісій у США - тобто скоротити до 455 осіб. Це потрібно зробити до 1 вересня.

Також МЗС Росії заборонило американським дипломатам користуватися дачею в Срібному бору і складом в Москві.

Це сталося після того, як Верхня палата Конгресу США переважною більшістю ухвалила закон, що вводить нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР. 2 серпня закон підписав президент США Дональд Трамп.

21 серпня посольство США оголосило, що припиняє видачу неімміграційних віз в Росії. Як пояснили в посольстві, такі заходи пов'язані зі скороченням чисельності співробітників дипмісії США на вимогу російської сторони.

1 вересня співбесіди для отримання неімміграційної візи повинні поновитися, однак проводити їх будуть тільки в посольстві США в Москві.