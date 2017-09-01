Ураган Гарві: у Х'юстоні постраждали 100 тисяч будинків

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Приблизно 100 тисяч будинків постраждали від урагану "Гарві" і повені, яку він спричинив у південних штатах Америки, заявили у Білому домі.

Внаслідок негоди загинули щонайменше 39 людей.

Радник міністерства внутрішньої безпеки Том Боссерт сказав, що Білий дім попросить конгрес надати екстрене фінансування, аби допомогти постраждалим, у багатьох з яких немає страхування.

Через ураган і його наслідки нафтопереробні заводи і трубопроводи припинили роботу, а на хімічному заводі неподалік Х'юстона сталася пожежа.

Лікарні міста Бомонт, на схід від Х'юстона, довелося евакуювати пацієнтів, оскільки там припинилася подача води.

Військові вертольоти Сікорський UH-60 "Блек Хок" були використані для евакуації пацієнтів з відділення реанімації.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На східному узбережжі США лютує найгірший за 12 років ураган "Гарві".

Грошова допомога

"Народ Америки з вами", - заявив віце-президент США Майкл Пенс, який перебуває у Техасі.

"Ми будемо тут щодня, поки це місто, цей штат, цей регіон не зроблять ще більшими та кращими, ніж вони будь-коли були", - додав він.

Очікують, що як першу допомогу президент Трамп запропонує виділити із бюджету майже 6 мільярдів доларів.

Як передають, він також пообіцяв виділити мільйон доларів з власних грошей.

Губернатор Техасу Грег Ебботт раніше сказав, що аби впоратися з наслідками урагану, штату необхідно більше 125 мільярдів доларів від федерального уряду.

Image caption На заводі у районі лиха вже лунали вибухи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тисячі людей вимушені жити у тимчасових притулках

Окрім Майкла Пенса на зустрічі з місцевими жителями, які постраждали від повеней, до Техасу вирушили й інші члени уряду.

Сам Дональд Трамп, як очікують, знову відвідає Техас у суботу і, можливо, навіть приїде у район Х'юстона.

Рятувальні роботи

Після того як ураган "Гарві" накрив Техас 25 серпня, рівень дощової води у деяких районах вже перевищив 125 сантиметрів.

Впродовж найближчих трьох днів від Луїзіани до Кентуккі очікують сильні зливи, попередження про повені залишаться у силі для південно-східного Техасу та частин південно-західної Луїзіани.

Рятувальники шукають тих, хто вижив, і загиблих. Операція може тривати до двох тижнів.

У Техас спрямували ще 10 тисяч службовців Національної гвардії - на допомогу 14 тисячам гвардійців, які вже перебувають там.

Агенція з охорони навколишнього середовища закликала всіх, хто поруч із затопленими місцевостями, поводитися обережно, оскільки у воді можуть бути шкідливі бактерії та інші збудники хвороб.