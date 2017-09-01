Ураган Гарві: у Х'юстоні постраждали 100 тисяч будинків
Приблизно 100 тисяч будинків постраждали від урагану "Гарві" і повені, яку він спричинив у південних штатах Америки, заявили у Білому домі.
Внаслідок негоди загинули щонайменше 39 людей.
Радник міністерства внутрішньої безпеки Том Боссерт сказав, що Білий дім попросить конгрес надати екстрене фінансування, аби допомогти постраждалим, у багатьох з яких немає страхування.
- Повені в Техасі: зірки жертвують мільйони
- Ураган у Г'юстоні: через мародерства ввели комендантську годину
- З Г'юстона евакуювали дві тисячі людей
Через ураган і його наслідки нафтопереробні заводи і трубопроводи припинили роботу, а на хімічному заводі неподалік Х'юстона сталася пожежа.
Лікарні міста Бомонт, на схід від Х'юстона, довелося евакуювати пацієнтів, оскільки там припинилася подача води.
Військові вертольоти Сікорський UH-60 "Блек Хок" були використані для евакуації пацієнтів з відділення реанімації.
Грошова допомога
"Народ Америки з вами", - заявив віце-президент США Майкл Пенс, який перебуває у Техасі.
"Ми будемо тут щодня, поки це місто, цей штат, цей регіон не зроблять ще більшими та кращими, ніж вони будь-коли були", - додав він.
Очікують, що як першу допомогу президент Трамп запропонує виділити із бюджету майже 6 мільярдів доларів.
Як передають, він також пообіцяв виділити мільйон доларів з власних грошей.
Губернатор Техасу Грег Ебботт раніше сказав, що аби впоратися з наслідками урагану, штату необхідно більше 125 мільярдів доларів від федерального уряду.
Окрім Майкла Пенса на зустрічі з місцевими жителями, які постраждали від повеней, до Техасу вирушили й інші члени уряду.
Сам Дональд Трамп, як очікують, знову відвідає Техас у суботу і, можливо, навіть приїде у район Х'юстона.
Рятувальні роботи
Після того як ураган "Гарві" накрив Техас 25 серпня, рівень дощової води у деяких районах вже перевищив 125 сантиметрів.
Впродовж найближчих трьох днів від Луїзіани до Кентуккі очікують сильні зливи, попередження про повені залишаться у силі для південно-східного Техасу та частин південно-західної Луїзіани.
Рятувальники шукають тих, хто вижив, і загиблих. Операція може тривати до двох тижнів.
У Техас спрямували ще 10 тисяч службовців Національної гвардії - на допомогу 14 тисячам гвардійців, які вже перебувають там.
Агенція з охорони навколишнього середовища закликала всіх, хто поруч із затопленими місцевостями, поводитися обережно, оскільки у воді можуть бути шкідливі бактерії та інші збудники хвороб.