Асоціація між Україною та ЄС набрала чинності

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Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом повністю набрала чинності 1 вересня.

"День, який назавжди увійде в історію нашої сильної та незалежної України. Сьогодні в повному обсязі набуває чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС", - написав на Facebook президент Петро Порошенко.

"Це - надзвичайно важливий етап двосторонніх стосунків", - заявив з цього приводу прем'єр Володимир Гройсман.

Вони нагадали, що з 1 січня 2016 року діє економічна частина Угоди - поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом.

За шість місяців 2017 року, вказав Петро Порошенко, зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22%. Загалом майже 40% торгівлі України припадає саме на Європейський Союз.

"Відбулася історична зміна географічної структури українського експорту на користь збільшення його обсягів до країн ЄС. Це вже незворотні процеси інтеграції української економіки до ринку Євросоюзу", - зазначив президент.

Це вже незворотні процеси інтеграції української економіки до ринку Євросоюзу Петро Порошенко, Президент України

Перемовини щодо Угоди про асоціацію тривали ще з часів президенства Віктора Ющенка - з 2007 року.

Сторони узгоджували основні положення документу протягом 21 раунду перемовин.

Офіційно про узгодження тексту документу заявили на саміті Україна-ЄС у грудні 2011 року в Києві, а парафували - 30 березня 2012 року у Брюсселі.

У 2014-му Петро Порошенко підписав документ. Після того почався процес ратифікації угоди та схвалення країнами-членами ЄС, останньою з яких у травні стали Нідерланди.

Відмова підписувати цю угоду на саміті Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді 2013-го Віктором Януковичем спричинила масові протести в Україні, які переросли у "Євромайдан".

Що дасть угода

Угода про асоціацію з ЄС - це величезний документ на сім розділів і понад тисячу сторінок, який чітко регулює поступове економічне та політичне зближення України та ЄС.

Перші розділи стосуються загальних принципів асоціації України та ЄС, політичного діалогу та реформ, зближення зовнішньої політики та безпеки, а також юстиції.

Проте ключовими розділами є четвертий та п'ятий, які стосуються торгівлі та економічної і галузевої співпраці. Це і є так звана глибока і всеохоплююча зона вільної торгівлі, щодо якої різко протестувала Росія в 2013 році.

Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY/AFP Image caption До асоціації з ЄС Україна йшла з 2007 року

Більшість розділів асоціації почали тимчасово діяти ще з 1 листопада 2014 року, а найголовніша - економічна - запрацювала ще з 1 січня 2016 року.

Тоді ж були суттєво зменшенні або зняті мита та тарифи на більшість товарів у взаємній торгівлі, хоча на багато важливих для України товарів зберігаються квоти.

Метою зони вільної торгівлі є лібералізація взаємного доступу до ринків товарів та послуг, а також узгодження українських правил та регламентів з нормами ЄС.

У перший рік вільної торгівлі з ЄС український експорт туди зріс на понад 3%, а товарообіг - на понад 6%.

З моменту набуття чинності, як вказують у ЄС, розпочнеться відлік всіх термінів для зобов'язань обох сторін, які не підлягали під тимчасове застосування.

І найголовніше, що з'являться "юридично зобов'язуючі" терміни виконання угоди.