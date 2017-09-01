Юнкер про асоціацію: "це свято для європейського континенту"

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"Святом для нашого європейського континенту" назвав набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

"Я дякую усім тим, хто зробив це можливим: тим, хто стояв на Майдані та тим, хто намагається реформувати країну на краще", - цитують його у прес-релізі.

"Набранням сили Угодою про асоціацію з Україною Європейський Союз виконує свою обіцянку нашим українським друзям", - додав він.

"Це вказує на те, що ми маємо одні й ті самі завдання, і український народ може розраховувати на підтримку та співпрацю з боку Європейського Союзу впродовж найближчих років", - у свою чергу заявила висока представниця Єврокомісії з безпекових питань Федеріка Могеріні.

За її словами, угода зміцнить зв'язки між громадянами України та ЄС, розширить ринки та можливості для бізнесу, посилить обмін досвідом та інформацією.

Плоди тіснішої співпраці України з ЄС пожинатимуть прийдешні покоління українців, зазначив комісар ЄС з питань політики сусідства та розширення Йоганнес Ган.

"Перші конкретні результати реалізації Угоди вже можна простежити: експорт України до ЄС збільшився, і ЄС підтвердив свою позицію як найпершого торгового партнера України", - сказав єврокомісар.

Він наголосив, що чинні кроки України на шляху реформ є безпрецедентними, але при цьому "залишається ще багато роботи, зокрема боротьба з корупцією, яку слід продовжувати".

1 вересня повністю набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом.