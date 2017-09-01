Гриневич: діти мають страх перед школою

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Українські діти дуже часто "мають страх перед школою", заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

"І особливо це притаманно на початку навчального року, і вчителі також мають цю тривожність. Тому педагогам важливо створити у школі безпечну атмосферу пізнання", - сказала вона в ефірі телеканалу "1+1".

Представниця уряду додала, що головною для міністерства зараз є безпека дітей у школі, "і не лише фізична, а й емоційна, психологічна".

"Намагаємося весь час говорити з вчителями та батьками, щоб ми все ж перейшли до педагогіки партнерства", - зазначила пані Гриневич.

За її словами, для вчителів розробили відеоуроки, якими вони можуть користуватися для втілення нововведень.

Цього року 100 шкіл пілотуватимуть новий стандарт початкової школи, а з наступного року за ним мають навчатися всі діти України. За словами міністра, цей стандарт розробили на основі концепції "Нова українська школа", він є частиною масштабної реформи середньої освіти.

Лілія Гриневич також повідомила, що наступного тижня парламент у другому читанні має розглянути новий закон "Про освіту".

"Коли ми отримаємо Закон, багато потрібних нам новацій стануть реальністю", - сказала вона.