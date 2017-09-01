В АТО без суттєвих змін, 24 обстріли за добу - штаб

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО / Facebook

За минулу добу в зоні АТО було зафіксовано 24 обстріли, ситуація, у порівнянні з попередніми днями, суттєво не змінилася, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Російсько-окупаційні угруповання продовжили поодинокі обстріли наших позицій, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Основна активність обстрілів і далі фіксується на Донецькому напрямку, зокрема в районі Авдіївської промзони, шахти Бутівка та Зайцевого.

У самопроголошеній "ДНР", у свою чергу, також заявили про 17 випадків порушення "шкільного перемир'я".