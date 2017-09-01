Чому позіхання таке "заразне"?
Цілком імовірно, що коли ви це читаєте, то позіхаєте - це ж заразно. Дослідники вирішили з'ясувати, що відбувається в нашому мозку, і викликає таку реакцію.
Команда науковців з Ноттінгемського університету виявила, що вона виникає у частині головного мозку, відповідальній за моторну функцію, - первинній моторній корі.
Ця частина мозку також відіграє певну роль у таких захворюваннях, як синдром Туретта.
Тож, науковці вважають, що, якщо зрозуміють природу "зараження" позіханням, то зможуть краще зрозуміти такі розлади.
Заразне позіхання є формою ехофеномену - автоматичної імітації чужих слів чи вчинків.
Ехофеномени також проявляються в синдромі Туретта і в інших розладах, в тому числі епілепсії та аутизмі.
Аби перевірити, що відбувається в мозку під час цього явища, науковці простежили за поведінкою 36 волонтерів, коли ті дивилися, як позіхають інші.
"Збуджуваність"
Під час дослідження, результати якого опубліковані в журналі Current Biology, деяким учасникам сказали, що позіхати - це добре, а іншим порадили придушувати такі бажання.
Потреба позіхати пов'язана з тим, як працює первинна моторна кора кожної людини, тобто із її "збуджуваністю".
Тож, за допомогою зовнішньої транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС), науковці мали можливість підвищити "збуджуваність" моторної кори, а отже, і схильність до "зараження" позіханням.
Професор когнітивної нейропсихології Джорджина Джексон, яка працювала над дослідженням, каже, що нові дані можуть мати більш широке застосування:
"У випадку з синдромом Туретта, якщо ми зможемо зменшити збудливість, то зможемо зменшити і (м'язові) тики (характерні для захворювання. - Ред.), і ми над цим працюємо".
Професор Стівен Джексон, який також працював над дослідженням, додав:
"Якщо ми зможемо зрозуміти, як зміни у збудливості кори головного мозку породжують нервові розлади, то потенційно ми зможемо їх усунути".
За його словами, фахівці шукають немедикаментозну, індивідуальну терапію з використанням ТМС, яка може бути ефективною при "дисбалансах у відділах мозку".