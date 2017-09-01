Порошенко: фіксація біометричних даних на кордоні буде з 2018 року

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Система фіксації біометричних даних для тих, хто перетинає державний кордон України, має запрацювати з 2018 року. Про це повідомив президент України Петро Порошенко, передає "УНІАН".

Президент зауважив, що "відповідно до рішення РНБО, яке днями буде оприлюднено, система фіксації біометричних даних в пунктах пропуску через державний кордон, яка має запрацювати з 1 січня 2018 року, дасть повноцінно запрацювати єдиній національній системі біометричної верифікації і ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства".

Пан Порошенко зазначив, що систему для фіксації створюють "прискореними темпами".