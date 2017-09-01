Гройсман: "Не кожній людині потрібна вища освіта"

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що в країні не вистачає кваліфікованих робітничих кадрів. Про це він заявив під час святкування до Дня знань в навчальному комплексі "Ерудит" у Києві, передають українські ЗМІ.

"Я вважаю, що не кожен здатний бути вченим, не кожній людині потрібна вища освіта", - сказав пан Гройсман.

Він додав, що традиція мати диплом про вищу освіту склалася у 90-і роки, але зараз в першу чергу треба мати знання і уявлення про те, як ці знання можна застосувати.

"На ринку праці є запит на кадри, але система підготовки цих кадрів не пристосована до ринку праці", - додав прем'єр.

Пан Гройсман нагадав, що країні не вистачає кваліфікованих фахівців робітничих спеціальностей, але більшість коледжів не мають змоги підготувати фахівців, які б скаладали конкуренцію.