Кенія: Верховний суд скасував результати президентських виборів

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Верховний суд Кенії вперше в історії країни анулював результати нещодавніх президентських виборів.

Суд, у свою чергу, послався на порушення під час проведення виборів та постановив провести новий тур протягом 60 днів.

Минулого місяця виборча комісія оголосила переможцем виборів Ухуру Кеніата, для якого це був би вже другий термін президентства. Він набрав 1,4 мільйонів голосів.

Кандидат від опозиції Раїла Одінга стверджував, що інтернет-систему виборчої комісії зламали, щоб вплинути на результати виборів. Також він вважає, що члени комісії "вчинили жахливий злочин".

Президент Кеніятта сказав, що не погоджується із рішенням суду, але буде його поважати.

Голова Верховного Суду Девід Марага заявив, що вибори 8 серпня не були "проведені відповідно до конституції" і оголошені "недійсними".

Він сказав, що вердикт підтримали четверо з шести суддів Верховного суду.

Рішення суду не приписувало жодної провини партії чи кампанії президента Кеніатті.

У Кенії із найбільшою економікою Східної Африки, спроби опротестувати результати виборів - трапляються не вперше.

У 2007 році пан Одінга, програвши вибори тодішньому президенту Мваї Кібакі, не погодився із результатами і не визнав поразку.

В результаті зіткнень між прихильниками двох кандидатів загинули близько 1500 людей.

Пан Одінга не погоджувався із результатами щонайменше трьох минулих виборів.