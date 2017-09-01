Літня пара влаштувала п'яний дебош у готелі в Шотландії

Копирайт изображения PPA

Персонал і гості були змушені тікати з готелю після того, як подружжя п'яних пенсіонерів почали там бешкетувати без одягу.

Суд зобов'язав британську пару виплатити штраф у понад чотири тисячі фунтів.

72-річний Роберт Фергус бігав голий із ножицями, а також розбив скляну панель у готелі. За це йому доведеться заплатити 800 фунтів компенсації.

Він визнав, що своєю поведінкою загрожував і ображав чотирьох співробітників, навмисне знищуючи майно.

Суд заслухав, як пан Фергус ножицями розрізав кабелі зв'язку на стійці готелю, а потім п'яний сів за кермо свого BMW. Там його й упіймали.

Його дружина Рут, якій 69, погрожувала застрелити працівника готелю.

Копирайт изображения Google Image caption Працівники готелю і гості були змушені залишити готель

Адвокат пані Фергус зазначила, що на її клієнтку негативно вплинув алкоголь, бо жінка нічого не їла протягом дня.

Шериф Джиліан Вейд під час слухань сказала панові Фергусу: "Я не думаю, що мені варто вам казати про кепський стан справ".

"Я не сумніваюсь, що ви будете шкодувати про це усе життя".