Асоціація України з ЄС: як це працює

Копирайт изображения UNIAN Image caption За останніми даними, інтеграцію з ЄС підтримують близько 52% українців, а 25% - проти

1 вересня у повному об'ємі запрацювала Угода про асоціацію України з ЄС. ВВС Україна нагадує історію угоди, як вона працюватиме, що отримає Україна та як контролюватимуть її виконання.

Загалом з початку переговорів щодо асоціації Україна з ЄС до повного її функціонування пройшло десять років, а країною керували три президенти - Віктор Ющенко, Віктор Янукович та Петро Порошенко.

Суперечки навколо угоди стали поштовхом до початку Євромайдану у Києві, який призвів до повної зміни влади в Україні у лютому 2014 року.

Що це таке?

Угода про асоціацію з ЄС - це величезний документ на сім розділів і понад тисячу сторінок, який чітко регулює поступове економічне та політичне зближення України з Європейським Союзом.

В угоді немає чіткої гарантії майбутнього вступу України до ЄС.

Надання безвізового режиму Україні також не є частиною Угоди про асоціацію.

Перші три розділи стосуються загальних принципів асоціації України та ЄС, політичного діалогу та реформ, зближення зовнішньої політики та безпеки, а також юстиції.

Проте ключовими є четвертий та п'ятий, які стосуються торгівлі, економічної та галузевої співпраці.

Вони складають так звану глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, щодо якої різко протестувала Росія у 2013 році.

Метою зони вільної торгівлі є лібералізація взаємного доступу до ринків товарів та послуг, а також узгодження українських правил та регламентів з нормами ЄС.

Найбільші торговельні партнери України, 2016 37,1% українського експорту іде до ЄС 9,9% українського експорту іде до РФ UKRINFORM

Зона вільної торгівлі передбачає зменшення або зняття мит та тарифів на більшість товарів у взаємній торгівлі. Хоча на низку важливих для України товарів аграрного сектору зберігаються квоти.

Більшість розділів асоціації почала тимчасово діяти ще з 1 листопада 2014 року, а найголовніша - економічна - почала функціонувати з 1 січня 2016 року.

У перший рік вільної торгівлі з ЄС український експорт до союзу зріс на понад 3%, а товарообіг - на понад 6%.

За 6 місяців 2017 року зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22 %.

Майже 40% української торгівлі зараз припадає на Європейський Союз, у той час як на Росію - більше 10%.

Після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі, що збіглось у часі з підписанням угоди і запровадженням Україною та Росією низки взаємних санкцій, багато українських підприємств опинились без ринків збуту.

Натомість для низки галузей України ЄС став основним торговельним партнером.

Найбільше туди експортують аграрії та виробники харчів, проте за багатьма видами продукції безмитні квоти вичерпуються вже у перші місяці року.

Хто і як контролюватиме

Загалом з 1 вересня запускається багато бюрократичних процесів погоджень, моніторингу та спільних рішень.

Угода про асоціацію містить чіткі терміни та кроки сторін для виконання її положень - від зниження мит до ухвалення Україною потрібних законів та норм.

Із моменту набуття чинності розпочнеться відлік всіх термінів для зобов'язань обох сторін.

Як пояснили ВВС Україна українські експерти, початок дії угоди суттєво посилить контроль за її виконанням з боку ЄС.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На останньому саміті України та ЄС Петру Порошенку вручили копію ратифікованої угоди

Реалізацію Угоди про асоціацію контролюватимуть низка двосторонніх органів.

Найвищим рівнем діалогу щодо асоціації є щорічний спеціальний саміт Україна-ЄС.

Своєрідним виконавчим органом асоціації є Рада асоціації, до якої входитимуть члени уряду України, члени ради ЄС та Європейської комісії.

У ній почергово головуватимуть представники України та ЄС.

Цей орган контролюватиме імплементацію угоди та перевірятиме досягнення конкретних цілей та критеріїв угоди.

Ця ж рада має вирішувати важливі чи спірні питання, які виникатимуть під час реалізації угоди.

Рада асоціації ухвалюватиме обов'язкові для виконання Україною та ЄС рішення.

Рішення Ради асоціації готуватимуть спеціальні комітети, які працюватимуть у ключових напрямках виконання угоди і конкретних галузях.

Їхня робота має початись вже у вересні.

Довга і кривава дорога

Перемовини щодо Угоди про асоціацію тривали з 2007 року.

Сторони узгоджували основні положення документу протягом 21 раунду перемовин.

Офіційно про узгодження тексту документу заявили на саміті Україна-ЄС у грудні 2011 року в Києві, а парафували документ 30 березня 2012 року у Брюсселі.

Президент України Віктор Янукович обіцяв підписати асоціацію на саміті східного партнерства в листопаді 2013 року.

Проте за кілька тижнів до саміту влада різко змінила риторику - президент та прем'єр-міністр заговорили про невигідність угоди й перенесення її підписання.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Протести під час Євромайдану

21 листопада на Євромайдан вийшли перші протестувальники, а 24-го опозиція провела перший масовий мітинг.

Після закінчення саміту у Вільнюсі й остаточної відмови Віктора Януковича підписувати угоду, у ніч з 29 на 30 листопада "Беркут" жорстко розігнав протест на Майдані.

Протести одразу ж вибухнули з новою силою і закінчились масовими розстрілами 18-20 лютого 2014 року.

Вже за місяць нова влада підписала політичну частину угоди. А невдовзі після президентських виборів Петро Порошенко підписав економічну частину асоціації.

16 вересня Верховна Рада та Європейський парламент одночасно ратифікували документ, проте його мали схвалити ще всі країни-члени.

Цей процес у ЄС завершився тільки у травні 2017 року.