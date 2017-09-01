У США засудили чоловіка за "крадіжку ядерних технологій" для Китаю
Суд у США засудив американського громадянина до двох років ув'язнення і штрафу на суму 20 тисяч доларів за те, що той впродовж майже 20 років нелегально допомагав Китаю розробляти його ядерну енергетичну програму.
Як йдеться у повідомленні мін'юсту США, Сушунг Хо, відомий як Аллен Хо - уродженець Тайваню, який отримав громадянство США - не отримав чіткого дозволу на передачу "чутливих" ядерних технологій.
Чоловік працював головним інженером на найбільшій ядерній електростанції у Китаї, а також очолював компанію під назвою "Energy Technology International" у американському місті Делавер.
У мін'юсті США заявили, що пан Хо допомагав Китаю, наймаючи американських інженерів та інших експертів, які допомагати розробляти дизайн і компоненти для деяких видів ядерних реакторів.
Як стверджує американська влада, ця інтелектуальна і інженерна робота допомогла прискорити і здешевити будівництво нових типів ядерних реакторів у Китаї.
Багато технологій, які використовують для виробництва енергії із радіоактивних матеріалів, відносяться до технологій подвійного використання, і для їхнього поширення потрібен спеціальний дозвіл від міністерства енергетики США.
"Крадіжка наших ядерних технологій іноземними противниками - це першочергове занепокоєння ФБР", - заявила спецагент бюро Рене Макдермотт, яка очолював розслідування проти Хо.
"Ми будемо вести агресивні розслідування щодо тих, хто намагається викрасти наші технології на користь іноземних урядів", - додала вона.