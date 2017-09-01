У США засудили чоловіка за "крадіжку ядерних технологій" для Китаю

Копирайт изображения Jeff Fusco Image caption Експорт ядерних технологій обмежений у багатьох країнах

Суд у США засудив американського громадянина до двох років ув'язнення і ‎штрафу на суму 20 тисяч доларів за те, що той впродовж майже 20 років ‎нелегально допомагав Китаю розробляти його ядерну енергетичну ‎програму.‎

Як йдеться у повідомленні мін'юсту США, Сушунг Хо, відомий як Аллен Хо - ‎уродженець Тайваню, який отримав громадянство США - не отримав чіткого ‎дозволу на передачу "чутливих" ядерних технологій.‎

Чоловік працював головним інженером на найбільшій ядерній ‎електростанції у Китаї, а також очолював компанію під назвою "Energy ‎Technology International" у американському місті Делавер.‎

У мін'юсті США заявили, що пан Хо допомагав Китаю, наймаючи американських інженерів та ‎інших експертів, які допомагати розробляти дизайн і компоненти для деяких видів ‎ядерних реакторів.‎

Як стверджує американська влада, ця інтелектуальна і інженерна робота ‎допомогла прискорити і здешевити будівництво нових типів ядерних ‎реакторів у Китаї.‎

Багато технологій, які використовують для виробництва енергії із ‎радіоактивних матеріалів, відносяться до технологій подвійного ‎використання, і для їхнього поширення потрібен спеціальний дозвіл від ‎міністерства енергетики США.‎

‎"Крадіжка наших ядерних технологій іноземними противниками - це ‎першочергове занепокоєння ФБР", - заявила спецагент бюро Рене ‎Макдермотт, яка очолював розслідування проти Хо.‎

‎"Ми будемо вести агресивні розслідування щодо тих, хто намагається ‎викрасти наші технології на користь іноземних урядів", - додала вона.‎