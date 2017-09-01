УЄФА відкрила розслідування проти "Парі Сен-Жермен"

Копирайт изображения AFP Image caption Минулого місяця "ПСЖ" купив у "Барселони" Неймара за рекордні 260 млн доларів

УЄФА відкрила офіційне розслідування проти французького футбольного клубу "Парі Сен-‎Жермен" у рамках "постійного моніторингу" клубів щодо виконання ними правил фінансового ‎‎"фейр-плей".‎

У повідомленні УЄФА йдеться, що розслідування зосередиться на відповідності клубу правилам ‎фінансового "фейр-плей", зокрема, у світлі нещодавньої його діяльності із купівлі гравців.‎

Минулого місяця "Парі Сен-Жермен" купив у "Барселони" Неймара за рекордні 260 млн ‎доларів. Крім того, "ПСЖ" також домовився про купівлю Кіліана Мбаппе у "Монако" у 2018 ‎році - за повідомленнями, сума угоди сягає близько 200 млн доларів.‎

УЄФА запровадила правила фінансового "фейр-плей", що зобов'язують клуби балансувати їхні ‎витрати із доходами, у 2013 році.‎

Згідно із ними, втрати клубу не мають перевищувати 5 млн доларів за три сезони.‎

В УЄФА заявили: "УЄФА вважає правила фінансового "фейл-плей" найважливішим механізмом ‎управління, який має на меті гарантувати фінансову стабільність європейських футбольних ‎клубів".‎

Там зазначили, що у найближчі місяці слідча палата комітету із фінансового контролю розгляне і ‎оцінить усю документацію, що стосується трансферів "ПСЖ".‎

‎"Парі Сен-Жермен" відреагував на новину зі здивуванням.‎ У клубі заявили, що інформували комітет із фінансового контролю УЄФА про всі трансфери ‎упродовж літнього трансферного вікна, який завершився у четвер.‎

У клубі також зазначили, що очікують збільшення доходів на 40%, оскільки зуміли перетворити ‎‎"ПСЖ" на франшизу світового класу.‎