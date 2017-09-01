УЄФА відкрила розслідування проти "Парі Сен-Жермен"
УЄФА відкрила офіційне розслідування проти французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" у рамках "постійного моніторингу" клубів щодо виконання ними правил фінансового "фейр-плей".
У повідомленні УЄФА йдеться, що розслідування зосередиться на відповідності клубу правилам фінансового "фейр-плей", зокрема, у світлі нещодавньої його діяльності із купівлі гравців.
Минулого місяця "Парі Сен-Жермен" купив у "Барселони" Неймара за рекордні 260 млн доларів. Крім того, "ПСЖ" також домовився про купівлю Кіліана Мбаппе у "Монако" у 2018 році - за повідомленнями, сума угоди сягає близько 200 млн доларів.
УЄФА запровадила правила фінансового "фейр-плей", що зобов'язують клуби балансувати їхні витрати із доходами, у 2013 році.
Згідно із ними, втрати клубу не мають перевищувати 5 млн доларів за три сезони.
В УЄФА заявили: "УЄФА вважає правила фінансового "фейл-плей" найважливішим механізмом управління, який має на меті гарантувати фінансову стабільність європейських футбольних клубів".
Там зазначили, що у найближчі місяці слідча палата комітету із фінансового контролю розгляне і оцінить усю документацію, що стосується трансферів "ПСЖ".
"Парі Сен-Жермен" відреагував на новину зі здивуванням. У клубі заявили, що інформували комітет із фінансового контролю УЄФА про всі трансфери упродовж літнього трансферного вікна, який завершився у четвер.
У клубі також зазначили, що очікують збільшення доходів на 40%, оскільки зуміли перетворити "ПСЖ" на франшизу світового класу.