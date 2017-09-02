Трамп просить $8 млрд на усунення шкоди від "Гарві"

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Президент США Дональд Трамп звернувся до конгресу з проханням виділити 7,85 мільярда доларів на ліквідацію наслідків урагану "Гарві", який вдарив по Техасу тиждень тому і спровокував великі повені.

Зазначено, що це лише попередня оцінка витрат на усунення наслідків стихійного лиха. Не виключено, що згодом ця сума зросте.

Влада Техасу раніше заявляла, що їй може знадобитися до 125 млрд доларів. У міністерстві внутрішньої безпеки з такою оцінкою заподіяної шкоди погодилися.

Ураган "Гарві" став найпотужнішим штормом на материковій частині США за останні 12 років. Він вдарив по узбережжю 25 серпня і почав просуватися вглиб материка. Швидкість вітру в центрі урагану досягала 215 км/год, однак потім значно зменшилась.

Першим під удар "Гарві" потрапив невелике техаське місто Рокпорт з населенням близько 10 тисяч людей.

Потім ураган дістався до Х'юстона і спровокував там повінь. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Національна метеорологічна служба оцінила масштаб повені як катастрофічний.

За даними ЗМІ, загалом в результаті стихійного лиха загинули щонайменше 42 людини, близько мільйона людей були змушені покинути свої будинки. Повідомлялося, що ураган пошкодив щонайменше 100 тисяч будинків.

Зараз оцінка потужності "Гарві" знижена до тропічної депресії, але в найближчі три дні на території від Луїзіани до Кентуккі очікується сильна злива, і попередження про повені залишаться чинними для південно-східного Техасу і частин Луїзіани.