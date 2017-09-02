Серена Вільямс народила доньку

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Американська тенісистка Серена Вільямс, яка 2017 року перервала виступи через вагітність, народила дочку. Пологи пройшли в клініці у штаті Флорида.

Батько дитини - співзасновник сайту Reddit Алексіс Оганян, з яким вона заручилася 2016 року.

Тенісистку вже привітали її сестра Вінус Вільямс і тренер Патрік Муратоглу. Він також побажав їй якомога швидше набрати форму, додавши, що "попереду багато роботи".

Сама Серена Вільямс раніше заявляла, що планує повернутися на корт вже у січні 2018 року.

Серена Вільямс дізналася, що чекає на первістка незадовго до початку Відкритого чемпіонату Австралії, який відбувся в січні.

Вона розповідала журналу Vanity Fair, що нічого не підозрювала про вагітність, поки не відчула нездужання під час тренування. Її подруга Джессіка відразу ж запропонувала пройти тест на вагітність.

За словами Вільямс, коли вона побачила результат, то була шокована.

"Боже мій, цього не може бути - я ж повинна грати на турнірі, - згадує про свої враження тенісистка. - Як я буду грати на Australian Open? Я планувала виграти Вімблдон цього року".

Подруга ще раз сходила в аптеку і купила відразу п'ять комплектів тестів на вагітність. Всі вони виявилися позитивними.

Попри вагітність, Вільямс поїхала до Австралії і виграла свій черговий, 23-й за рахунком турнір серії Великого шолома в одиночному розряді.

Однак частину сезону, в тому числі три турніри "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Франції, Вімблдон і Відкритий чемпіонат США - тенісистці все ж довелося пропустити. Однак вона одразу заявила, що планує відновити кар'єру вже на початку 2018 року.

Серені Вільямс залишилося виграти один турнір Великого шолома, щоб повторити рекорд австралійської тенісистки Маргарет Корт, яка в 1960-1975 роках здобула 24 перемоги в турнірах "Великого шолому" в одиночному розряді.

Корт - єдина на сьогодні тенісистка, яка виграла більше турнірів "Великого шолома", ніж Вільямс.