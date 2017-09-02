В АТО 20 обстрілів, але без втрат - штаб
Минулої доби на Донбасі було зафіксовано 20 обстрілів позицій українських військових зі стрілецької зброї, повідомив прес-центр штабу АТО.
Втрат серед українських військових немає, наголосили у повідомленні.
На луганському напрямку обстріли велися неподалік Станиці Луганської, Кримського та Жовтого, на донецькому - біля Авдіївки, Зайцевого, Майорська та шахти "Бутівка", а на маріупольському - на підступах до Водяного, повідомили у штабі.
"З метою збереження життя українських захисників сили АТО відкривали вогонь у відповідь лише раз", - сказав речник АТО Анатолій Стельмах.
У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заявляють про обстріли з боку українських військових.