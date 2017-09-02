США оприлюднили нові дані про "акустичну атаку" на Кубі

Копирайт изображения Reuters Image caption Працівники посольства в Гавані почали повідомляти про погіршення самопочуття наприкінці минулого року

Американські посадовці розповіли, що у серпні був зафіксований новий випадок імовірної акустичної атаки на співробітників посольства США на Кубі.

Раніше вважалося, що ці інциденти припинилися кілька місяців тому.

Державний департамент США також повідомив, що кількість співробітників, які повідомили про проблеми зі здоров'ям, зросла до 19-ти.

Тим часом, профспілка, що представляє дипломатичний персонал, каже, що деякі жертви "атак" зазнали легких ушкоджень мозку і страждають на постійну втрату слуху.

Куба заперечує будь-яку причетність до атак і каже, що розслідує ці повідомлення.

Дивні симптоми почали помічати співробітники посольства США та щонайменше один канадець ще наприкінці минулого року дивні.

Однак уперше про цю справу повідомили лише у серпні, коли США вислали з Вашингтона двох кубинських дипломатів. Американська влада пояснила, що це стало відповіддю на неспроможність Куби захистити дипломатів США.

Американські ЗМІ припускають, що для створення невідомих звукових хвиль, які можуть спричиняти глухоту, імовірно, були використані якісь звукові пристрої.

Можливі нові випадки

У п'ятницю уряд США підтвердив, що останній інцидент був зафіксований лише у серпні, і що кількість працівників, які повідомили про проблеми зі здоров'ям, зросла.

"Ми не можемо виключити нові випадки, оскільки медики продовжують вивчати стан співробітників", - сказала речник Держдепартаменту Хізер Ноєрт.

Серед діагнозів, які поставили персоналу посольства, - легке травмування головного мозку та постійну втрату слуху, а також такі додаткові симптомами, як втрата балансу, сильні головні болі, когнітивні розлади та набряк головного мозку, повідомила Американська асоціація дипломатичного персоналу.

Там закликали уряд США зробити все можливе, аби допомогти потерпілим та добитися припинення цих інцидентів.

Державний департамент поки що напряму нікого у цих інцидентах не звинуватив.

Посольство США у Гавані запрацювало 2015 році після 50-ти років ворожнечі між двома країнами.