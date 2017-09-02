Порошенко підписав закон 2016 року про амністію для учасників АТО
Президент Петро Порошенко підписав закон "Про амністію у 2016 році", який стосується, зокрема, засуджених за нетяжкі злочини учасників АТО. Про це повідомляє прес-служба президента.
За словами Порошенка, до нього звернулися "військовослужбовці і ієрархи нашої церкви" із проханням щодо тих, хто "брав активну участь в АТО, але не скоїв важких злочинів, щоб держава пішла на зустріч".
"Я дякую за цю пропозицію… і підписую Закон України "Про амністію", який дозволяє воїнам - учасникам АТО, [покараним] за неважкі злочини, вийти на волю", - сказав президент, підписуючи документ.
У липні 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про амністію і поширила його у 2016 році на засуджених учасників АТО. Окрім того, закон поширювався на вагітних, неповнолітніх, людей з інвалідністю, пенсіонерів, ветеранів війни й учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.
Проте у серпні 2016 року президент Порошенко наклав вето на закон. У грудні минулого року Рада ухвалила закон і пропозиціями президента.