Поліція Аргентини застрелила нарко-голуба
Поліція Аргентини застрелила голуба-наркокур'єра, який доставляв наркотики до в'язниці. Про це повідомила адміністрація тюрми.
Інцидент стався у місті Санта-Роса у провінції Ла-Пампа. Адміністрація тюрми помітила, що голуб регулярно літав до і з в'язниці. За повідомленнями, поліція виявила у рюкзачку, прив'язаному до спини пташки, седативні препарати, марихуану і USB-флеш-накопичувач.
Зокрема, поліцейські нарахували 44 таблетки седативного психотропного препарату Rivotril і 7,5 грама марихуани.
Адміністрація аргентинських в'язниць давно знає про голубів, яких наркодилери використовують для контрабанди наркотиків. За даними поліції, натренований птах може здійснювати 10-15 перельотів туди й назад за день.
У 2013 році поліція затримала трьох людей і 15 голубів, які перевозили наркотики до в'язниць.
Раніше цього року у Кувейті, неподалік кордону із Іраком, упіймали голуба, який перевозив на спині 178 таблеток кетаміну.