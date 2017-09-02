Поліція Аргентини застрелила нарко-голуба

Копирайт изображения Al-Rai Image caption У травні на кордоні між Кувейтом і Іраком упіймали голуба із 178 таблетками кетаміну

Поліція Аргентини застрелила голуба-наркокур'єра, який доставляв наркотики до ‎в'язниці. Про це повідомила адміністрація тюрми.‎

Інцидент стався у місті Санта-Роса у провінції Ла-Пампа. Адміністрація тюрми ‎помітила, що голуб регулярно літав до і з в'язниці. За повідомленнями, поліція ‎виявила у рюкзачку, прив'язаному до спини пташки, седативні препарати, ‎марихуану і USB-флеш-накопичувач.‎

Зокрема, поліцейські нарахували 44 таблетки седативного психотропного препарату ‎Rivotril і 7,5 грама марихуани.‎

Адміністрація аргентинських в'язниць давно знає про голубів, яких наркодилери ‎використовують для контрабанди наркотиків. За даними поліції, натренований птах може ‎здійснювати 10-15 перельотів туди й назад за день.‎

У 2013 році поліція затримала трьох людей і 15 голубів, які перевозили наркотики до ‎в'язниць.‎

Раніше цього року у Кувейті, неподалік кордону із Іраком, упіймали голуба, який ‎перевозив на спині 178 таблеток кетаміну.‎