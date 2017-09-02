Росія протестує проти обшуків у будівлі дипмісії у Вашингтоні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адміністрація Дональда Трампа вимагає від Росії до суботи закрити три будівлі дипмісії у США

Міністерство закордонних справ Росії обурилося намірами американської влади провести ‎обшуки у Торговому представництві Росії у Вашингтоні.‎

МЗС Росії вручило відповідну ноту протесту американському дипломатові у Москві Ентоні ‎Годфрі, якого у суботу викликали "на килим" до російського відомства. ‎

США поки що не відповіли на заяви російського МЗС.

У МЗС Росії нагадали, що будівля Торгового представництва має дипломатичний імунітет, і ‎заявили, що побоюються, що заплановані обшуки будуть використані "спецслужбами США для ‎організації антиросійської провокації із допомогою підкинутих компрометуючих предметів".‎

‎"Розглядаємо запланований нелегітимний огляд дипломатичних приміщень Росії без ‎присутності російських офіційних осіб і висловлену погрозу зламати вхідні двері як ‎безпрецедентну, агресивну акцію", - йдеться у заяві.

Копирайт изображения EPA Image caption Торгове представництво Росії у Вашингтоні

Російське Торгове представництво у Вашингтоні - одна із трьох будівель, які США вимагали до ‎суботи закрити на тлі загострення відносин між двома країнами. Також США вимагають від Росії ‎закрити її Торгове представництво у Нью-Йорку і генконсульство РФ у Сан-Франциско.‎

У державному департаменті США заявили, що рішення ухвалили "на принципах паритету" - у ‎відповідь на вимогу РФ скоротити до 1 вересня кількість членів американської дипмісії.

У п'ятницю очевидці помітили чорний дим, що йшов із димоходу будівлі генконсульства Росії у ‎Сан-Франциско - це викликало хвилю спекуляцій у соцмережах.‎

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова написала у Facebook, що чорний ‎дим був частиною "заходів із консервації будівлі".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Що за дим виходив із димоходу російського генконсульства у Сан-Франциско - невідомо

‎28 липня Росія затребувала від США до 1 вересня скоротити кількість працівників своїх дипмісій ‎у РФ більш ніж у два рази - до 455 людей. Стільки ж працівників, як пояснили в Москві, ‎працюють і в російських дипмісіях в США. Крім того, американським дипломатам заборонили ‎користуватися посольськими дачами в Срібному Бору і складом на Дорожній вулиці.‎

Вимоги до американських дипломатів висунули у відповідь на закон про нові санкції проти Росії. ‎При чому на той момент закон ще не був прийнятий: президент США Дональд Трамп підписав ‎його лише 2 серпня. ‎

‎21 серпня посольство США оголосило, що призупиняє випуск неімміграційних віз у Росії. Як ‎пояснили в посольстві, такі заходи пов'язані зі скороченням кількості працівників дипмісії США ‎за вимогою російської сторони.‎