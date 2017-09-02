Росія протестує проти обшуків у будівлі дипмісії у Вашингтоні
Міністерство закордонних справ Росії обурилося намірами американської влади провести обшуки у Торговому представництві Росії у Вашингтоні.
МЗС Росії вручило відповідну ноту протесту американському дипломатові у Москві Ентоні Годфрі, якого у суботу викликали "на килим" до російського відомства.
США поки що не відповіли на заяви російського МЗС.
У МЗС Росії нагадали, що будівля Торгового представництва має дипломатичний імунітет, і заявили, що побоюються, що заплановані обшуки будуть використані "спецслужбами США для організації антиросійської провокації із допомогою підкинутих компрометуючих предметів".
"Розглядаємо запланований нелегітимний огляд дипломатичних приміщень Росії без присутності російських офіційних осіб і висловлену погрозу зламати вхідні двері як безпрецедентну, агресивну акцію", - йдеться у заяві.
Російське Торгове представництво у Вашингтоні - одна із трьох будівель, які США вимагали до суботи закрити на тлі загострення відносин між двома країнами. Також США вимагають від Росії закрити її Торгове представництво у Нью-Йорку і генконсульство РФ у Сан-Франциско.
У державному департаменті США заявили, що рішення ухвалили "на принципах паритету" - у відповідь на вимогу РФ скоротити до 1 вересня кількість членів американської дипмісії.
У п'ятницю очевидці помітили чорний дим, що йшов із димоходу будівлі генконсульства Росії у Сан-Франциско - це викликало хвилю спекуляцій у соцмережах.
Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова написала у Facebook, що чорний дим був частиною "заходів із консервації будівлі".
28 липня Росія затребувала від США до 1 вересня скоротити кількість працівників своїх дипмісій у РФ більш ніж у два рази - до 455 людей. Стільки ж працівників, як пояснили в Москві, працюють і в російських дипмісіях в США. Крім того, американським дипломатам заборонили користуватися посольськими дачами в Срібному Бору і складом на Дорожній вулиці.
Вимоги до американських дипломатів висунули у відповідь на закон про нові санкції проти Росії. При чому на той момент закон ще не був прийнятий: президент США Дональд Трамп підписав його лише 2 серпня.
21 серпня посольство США оголосило, що призупиняє випуск неімміграційних віз у Росії. Як пояснили в посольстві, такі заходи пов'язані зі скороченням кількості працівників дипмісії США за вимогою російської сторони.