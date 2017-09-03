КНДР ймовірно провела нові ядерні випробування

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше державне інформагентство КНДР повідомило, що вченим країни вдалося створити водневу бомбу і її вже оглянув лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Сейсмологи зафіксували на території КНДР землетрус, осередок якого знаходився на поверхні землі. Вони вже кваліфікували ці поштовхи як вибух, а у Південній Кореї і Японії цю подію вважають черговими ядерними випробуваннями у КНДР.

У Північній Кореї також анонсували незабаром офіційну заяву, тема якої поки невідома.

Землетрус

Про землетрус на території Північної Кореї повідомила Геологічна служба США, а також китайські та південнокорейські сейсмологи. Вони розходяться в оцінці потужності землетрусу (магнітуда становила від 5,6 до 6,3), однак сходяться у тому, що він міг мати штучний характер.

Сейсмічні служби всіх трьох країн відзначають, що осередок землетрусу знаходився на глибині нуль кілометрів, тобто на поверхні, чого при природних землетрусах не буває. А значить мова може йти про потужний вибух.

Південнокорейське агентство Ренхап повідомляє, що адміністрація президента країни кваліфікувала подію як чергове, вже шосте, випробування ядерної зброї в КНДР. Японське агентство Кіодо відзначає, що Токіо дотримується аналогічної точки зору.

Пізніше японське міністерство оборони повідомило про те, що з його баз вилетіло щонайменше три літака для замірів рівня радіації.

Агентство також додає, що землетрус стався у повіті Кільджу, де знаходиться ядерний полігон Пунгері. Всі попередні ядерні випробування КНДР проводила саме там.

Пхеньян ці повідомлення поки не прокоментував.

Воднева бомба?

Раніше державне північнокорейське інформагентство ЦТАК повідомило, що вченим КНДР нібито вдалося створити водневу бомбу. Агентство опублікувало фотографію, на якій пристрій показують лідеру країни Кім Чен Ину.

У повідомленні агентства говорилося, що потужність боєголовки може досягати сотень кілотонн у тротиловому еквіваленті, а всі компоненти для її виробництва вироблаються у КНДР, що дозволить країні створити стільки бомб, скільки вона захоче.

Багато західних експертів скептично поставилися до таких заяв, адже не вірять, що КНДР дійсно зуміла опанувати технології створення водневої бомби. Проте повідомлення ЦТАК вже викликало різку реакцію на міжнародному рівні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в світлі можливої ​​наявності у КНДР водневої бомби хоче в черговий раз підкреслити важливість співпраці США, Японії і Південної Кореї в питанні ядерного стримування Пхеньяна.