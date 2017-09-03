На фронті знову без втрат - штаб АТО

Копирайт изображения Міноборони

Попри збільшення кількості обстрілів позицій української армії на Донбасі зі сторони сепаратистів, втрат серед військових немає. Про це у неділю зранку повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО противник збільшив обстріли українських позицій. Після 18 години бойовики активізували вогневі провокації з використанням стрілецької зброї як на Донецькому, так і на Приморському напрямках", - йдеться у повідомленні штабу.

Загалом за минулу добу зафіксовано 26 обстрілів зі сторони сепаратистів. Більшість з них здійснювались зі стрілецької зброї і були недовготривалі, додають у штабі АТО.

У прес-центрі АТО також попереджають місцеве населення про небезпеку підриву на мінах та розтяжках.

Так 1 вересня у Станиці Луганській під час збору дров на розтяжці підірвалася 54-річна жінка.

Її доправили до лікарні, небезпеки для життя немає.

У самопроголошеній "ДНР" у неділю звинуватили українську армію в артилерійських і танкових обстрілах села Безіменне на півдні Донеччини.

За даними підконтрольних сепаратистам ЗМІ, під обстріл потрапив спостережний пункт Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню.