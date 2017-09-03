Північна Корея офіційно заявила про ядерні випробування

Копирайт изображения Телебачення КНДР Image caption Телебачення КНДР продемонструвало кадри, на яких лідер країни Кім Чен Ин підписує наказ щодо проведення ядерних випробувань

КНДР офіційно визнала проведення ядерних випробувань. Північнокорейське державне телебачення повідомило про "цілком успішні" випробування водневої бомби.

У повідомленні відзначається, що цю бомбу можна використовувати як боєголовку для ракет.

Державне медіа також продемонструвало кадри, на яких лідер КНДР Кім Чен Ин підписує наказ щодо проведення ядерних випробувань.

Це вже шості такі випробування, які провів Пхеньян з 2006 року.

Раніше сейсмологи кількох країн зафіксували на території КНДР землетрус, осередок якого знаходився на поверхні землі.

Вони кваліфікували ці поштовхи як вибух.

Аналітики відзначають, що відповідно до магнітуди землетрусу потужність випробуваної бомби може сягати 100 кілотон.

Для порівняння, бомба, яка знищила Нагасакі у 1945 р., мала потужність 20 кілотон.

Японське міністерство оборони повідомило про те, що з його баз вилетіло щонайменше три літака для замірів рівня радіації.

Воднева бомба

Копирайт изображения Getty Images Image caption Державне інформагентство КНДР повідомило, що вченим країни вдалося створити водневу бомбу і її вже оглянув лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Раніше державне північнокорейське інформагентство ЦТАК повідомило, що вченим КНДР нібито вдалося створити водневу бомбу. Агентство опублікувало фотографію, на якій пристрій показують лідеру країни Кім Чен Ину.

У повідомленні агентства говорилося, що потужність боєголовки може досягати сотень кілотонн у тротиловому еквіваленті, а всі компоненти для її виробництва вироблаються у КНДР, що дозволить країні створити стільки бомб, скільки вона захоче.

Багато західних експертів скептично поставилися до таких заяв, адже не вірять, що КНДР дійсно зуміла опанувати технології створення водневої бомби. Проте повідомлення ЦТАК вже викликало різку реакцію на міжнародному рівні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в світлі можливої ​​наявності у КНДР водневої бомби хоче в черговий раз підкреслити важливість співпраці США, Японії і Південної Кореї в питанні ядерного стримування Пхеньяна.