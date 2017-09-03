Троє космонавтів з МКС успішно повернулися на Землю
Двоє космонавтів НАСА і один російський астронавт, які були на борту транспортного пілотованого корабля "Союз МС-04", успішно повернулися на Землю. Про це повідомляє російський Центр управління польотами.
За кілька годин до цього транспортник відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС).
"Спусковий апарат з космонавтом "Роскосмосу" Федором Юрчихіним і астронавтами NASA Джеком Фішером і Пеггі Уїтсон здійснив посадку в казахстанському степу 3 вересня 2017 року о 4:22 за московським часом", - йдеться у повідомленні.
У Центрі управління польотами додають, що вся спуск з орбіти та приземлення пройшли штатно.
Самопочуття всіх членів екіпажу гарне.
Федір Юрчихін і Джек Фішер пробули на орбіті 136 діб, а Пеггі Уїтсон - 288 діб (рекорд для жінок, відзначають у NASA).
"За час перебування на МКС екіпаж виконав програму науково-прикладних досліджень і експериментів за програмою тривалих експедицій МКС-50, МКС-51 і МКС-52, підтримував працездатність МКС і проводив роботи по її дооснащенню обладнанням, доставленим вантажними кораблями", - підсумовують у Центрі управління польотами.
У NASA уточнюють, що загалом екіпаж прийняв сім транспортників, серед яких було три корабля SpaceX Dragon.
Як повідомляє агенція "Інтерфакс", космонавт Федір Юрчихін під час експедиції на МКС у дев'ятий раз в кар'єрі вийшов у відкритий космос, де провів сім з половиною годин - на півтори години більше запланованого.
А космонавти NASA проводили дослідження щодо тривалого впливу невагомості на очі людини і стовбурові клітини, а також ряд інших наукових програм.
Пеггі Уїтсон утримує рекорд серед жінок щодо кількості виходів у космос (у цій експедиції вона виходила з МКС чотири рази, а загалом - десять) та часу, проведеного там.
Вона також стала першою жінкою, яка командувала станцією під час двох місій (загалом це була її третя космічна місія).