Троє космонавтів з МКС успішно повернулися на Землю

Копирайт изображения mcc.rsa.ru Image caption Транспортний модуль з космонавтами успішно приземлився у степах Казахстану

Двоє космонавтів НАСА і один російський астронавт, які були на борту транспортного пілотованого корабля "Союз МС-04", успішно повернулися на Землю. Про це повідомляє російський Центр управління польотами.

За кілька годин до цього транспортник відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС).

"Спусковий апарат з космонавтом "Роскосмосу" Федором Юрчихіним і астронавтами NASA Джеком Фішером і Пеггі Уїтсон здійснив посадку в казахстанському степу 3 вересня 2017 року о 4:22 за московським часом", - йдеться у повідомленні.

У Центрі управління польотами додають, що вся спуск з орбіти та приземлення пройшли штатно.

Самопочуття всіх членів екіпажу гарне.

Федір Юрчихін і Джек Фішер пробули на орбіті 136 діб, а Пеггі Уїтсон - 288 діб (рекорд для жінок, відзначають у NASA).

Копирайт изображения NASA Image caption Пеггі Уїтсон

"За час перебування на МКС екіпаж виконав програму науково-прикладних досліджень і експериментів за програмою тривалих експедицій МКС-50, МКС-51 і МКС-52, підтримував працездатність МКС і проводив роботи по її дооснащенню обладнанням, доставленим вантажними кораблями", - підсумовують у Центрі управління польотами.

У NASA уточнюють, що загалом екіпаж прийняв сім транспортників, серед яких було три корабля SpaceX Dragon.

Як повідомляє агенція "Інтерфакс", космонавт Федір Юрчихін під час експедиції на МКС у дев'ятий раз в кар'єрі вийшов у відкритий космос, де провів сім з половиною годин - на півтори години більше запланованого.

А космонавти NASA проводили дослідження щодо тривалого впливу невагомості на очі людини і стовбурові клітини, а також ряд інших наукових програм.

Копирайт изображения NASA Image caption Екіпаж виконав програму досліджень, а також технічні роботи на МКС

Пеггі Уїтсон утримує рекорд серед жінок щодо кількості виходів у космос (у цій експедиції вона виходила з МКС чотири рази, а загалом - десять) та часу, проведеного там.

Вона також стала першою жінкою, яка командувала станцією під час двох місій (загалом це була її третя космічна місія).