В Україну йдуть дощі і грози
- 3 вересня 2017
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Гідрометцентр попереджає про сильні дощі і грози, які йдуть в Україну.
На Захід України негода прийде вже у неділю.
"Вдень 3 вересня у західних областях України сильні дощі, грози, місцями пориви вітру та шквали до 15-20 м/с, у Карпатах і на Закарпатті місцями дуже сильні дощі", - йдеться у повідомленні Гідрометцентру.
А у понеділок дощі і грози поширяться на північні, центральні та частину південних регіонів (Одещину та Миколаївщину).