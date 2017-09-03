В Україну йдуть дощі і грози

Копирайт изображения Getty Images Image caption У неділю дощитиме на Західній Україні, а у понеділок негода дійде і до столиці та інших регіонів

Гідрометцентр попереджає про сильні дощі і грози, які йдуть в Україну.

На Захід України негода прийде вже у неділю.

"Вдень 3 вересня у західних областях України сильні дощі, грози, місцями пориви вітру та шквали до 15-20 м/с, у Карпатах і на Закарпатті місцями дуже сильні дощі", - йдеться у повідомленні Гідрометцентру.

А у понеділок дощі і грози поширяться на північні, центральні та частину південних регіонів (Одещину та Миколаївщину).