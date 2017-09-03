У Франкфурті оголосили найбільшу евакуацію з часів війни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Машина саперів

У німецькому Франкфурті-на-Майні оголосили найбільшу за всю післявоєнну історію Німеччини евакуацію через виявлену в місті полуторатонну британську авіабомбу часів Другої світової війни. Її знайшли під час будівельних робіт в Університеті Гете.

Очікується, що загалом будуть евакуйовані близько 65 тисяч людей, зокрема персонал і пацієнти двох лікарень. Більше 100 пацієнтів вже переведені в інші медичні установи, серед них опинилися навіть пацієнти реанімації.

Також евакуація торкнеться 20 будинків для людей похилого віку, оперного театру і будівлі центробанку Німеччини - Бундесбанку - в якому зберігається половина всього золотого запасу країни.

Ліквідація бомби

Евакуація оголошена на час операції з ліквідації бомби.

Сапери планують здійснити керований підрив боєприпасу, який, за їхніми словами, має таку потужність, що може знищити цілу вулицю.

Жителям наказали залишити свої будинки зранку в неділю і не повертатися до закінчення операції, яка, як очікується, триватиме близько 12 годин.

Після початку евакуації райони, в яких вона оголошена, патрулюватимуть поліцейські вертольоти, обладнані тепловізорами, для виявлення людей, які все ж вирішили залишитися. Всіх, кого там знайдуть, поліція пообіцяла затримати.

Щоб звести до мінімуму незручності для населення, міська влада організувала кілька пунктів, де евакуйовані жителі зможуть перечекати операцію.

Крім того, багато музеїв пообіцяли безкоштовно впускати всіх бажаючих.

Евакуації населення через виявлення авіабомб часів Другої світової війни трапляються в Німеччині регулярно - так лише 2 вересня в Кобленці евакуювали 22 тисячі людей. Однак евакуація у Франкфурті стане найбільшою за масштабами.

Під час Другої світової війни авіація союзників скинула на Німеччину близько півтора мільйона тонн бомб. Багато з них були оснащені ненадійними детонаторами і не вибухнули досі.

Через це в країні знаходять тисячі авіабомб, що не розірвалися. Проблема є настільки гострою, що у Німеччини навіть створили для ліквідації таких боєприпасів окрему саперну службу.