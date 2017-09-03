Інститут нацпам'яті скаржитиметься через стерті графіті часів Майдану

Копирайт изображения facebook.com/volodymyr.viatrovych Image caption Графіті зображали Тараса Шевченка, Лесю Українку та Івана Франка в образах активістів

Український інститут національної пам'яті звертатиметься до поліції і Генпрокуратури через стерті графіті часів Євромайдану на вулиці Грушевського. Про це написав у Facebook голова інституту Володимир В'ятрович.

На малюнках, що знаходилися на фасаді одного з магазинів, були зображені Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко в образах активістів Майдану.

Повідомляється, що з'явилися вони взимку 2014 року, коли на вулиці Грушевського тривали протистояння між майданівцями і правоохоронцями.

Нещодавно малюнки зникли, що викликало бурхливу реакцію у соцмережах.

Володимир В'ятрович стверджує, що їхнє знищення є актом вандалізму.

"Графіті на Грушевського є пам'яткою історії згідно наказу Мінкультури від 15.10.2014 № 869", - написав голова Інституту нацпам'яті.

У документі, зокрема, згадується "місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вулиці Грушевського у місті Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року" за адресою Грушевського, 4.

"Їхнє знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст 298 кримінального кодексу - умисне незаконне знищення, руйнування, пошкодження об'єкту культурної спадщини або його частини - штраф до 2350 грн або обмеження чи позбавлення волі до 3 років з можливою забороною обіймати певні посади чи діяльність", - додав Володимир В'ятрович.

"Знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану. За знищення експонатів Музейного Фонду передбачено кримінальну відповідальність", - написав у Twitter віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

"Про етику справи і не кажу:весь центр Києва охоронювана меморіальна зона Революції Гідності. Акт вандалізму має розслідуватися МВС і ГПУ", - додав урядовець.

ВВС Україна зв'язалася з адміністрацією магазину, однак там відмовилися коментувати ситуацію.