Мінкультури хоче поновити майданівські графіті на Грушевського

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Графічні зображення Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка в образах активістів Майдану на фасаді будівлі по вулиці Грушевського відновлять. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр культури Євген Нищук.

"...шукатимемо з колегами варіантів їх поновити в той чи інший спосіб", - написав він.

"Кожна каска, кожен інструмент, кожен малюнок створений у той історичний не лише для нас, а й для всього світу час, вже є історією і потребує збереження", - вважає міністр.

Тим часом через знищення графіті столична прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею незаконне знищення пам'яток історії. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила Надія Максимець, речниця прокуратури Києва.

Стаття передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Раніше столичний магазин на вулиці Грушевського, з фасаду якого зникли графіті часів Євромайдану, обмалювали і розбили скляні двері і вікна.

На малюнках, що знаходилися на фасаді одного з магазинів інтер'єру, були зображені Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко в образах активістів Майдану.