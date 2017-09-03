Україна посилила охорону кордону через навчання "Захід-2017"

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Держприкордонслужба України посилила патрулювання кордонів на всіх ділянках через російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017", що пройдуть 14-20 вересня. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян.

"Ці заходи вже розпочалися від початку вересня. У нас стартували командно-штабні навчання, в рамках яких було посилено ділянки кордону на всіх без виключення напрямках, починаючи від зони АТО, північної, західної, південної, тобто на всіх ділянках ми посилюємо заходи принаймні на період до закінчення навчань "Захід-2017", - розповів Олег Слободян.

За його словами, до Білорусі уже починають прибувати російські війська.

"Тому обстановку потрібно контролювати, і ці заходи ми вже проводимо", - додав пан Слободян.

Росія і Білорусь проводять спільні стратегічні навчання Збройних сил раз на два роки. Цього разу вони стартують 14 вересня і триватимуть тиждень, до 20 вересня.

Цього року значна їхня частина пройде на території Білорусі, де буде задіяно 10,2 тис. військовослужбовців: 7,2 тис. від Збройних сил Білорусі та близько 3 тис. - від Збройних сил РФ.

А усього до участі в навчаннях планується залучити до 12,7 тис. військовослужбовців і до 680 одиниць бойової техніки.

"Головна мета навчання - перевірити можливості Білорусі та Росії щодо забезпечення військової безпеки союзної держави, її готовність до відбиття можливої агресії, а також підвищити злагодженість органів військового управління, польовий та повітряний вишкіл з'єднань і військових частин Збройних сил двох країн", - зазначають у білоруському оборонному відомстві.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2017" становлять загрозу для України.

При цьому начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко зазначив, що Україна у зв'язку з навчаннями "Захід-2017" готується до різних сценаріїв.

За ходом навчань також будуть стежити у НАТО.

У Росії ж наголошують, що навчання мають виключно оборонний характер.