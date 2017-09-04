Сеул відповів на ядерні випробування КНДР ракетними навчаннями

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Міноборони Південної Кореї оприлюднило фото ракетних випробувань на східному узбережжі

У відповідь на успішне, вже шосте за рахунком, випробування КНДР ядерного заряду, Південна Корея провела власні ракетні навчання. Таким чином Сеул відпрацював можливий удар по ядерних об'єктах північного сусіда.

Під час навчань використовували справжні бойові заряди, які запускали як з землі, так і з літаків.

Напередодні у Білому домі обговорили випробування ракет Північною Кореєю та можливі дії у відповідь. Після цього глава Пентагону Джеймс Меттіс попередив, що в разі загрози США, їх території та територіям союзників з боку КНДР Вашингтон відповість Пхеньяну "масштабними військовими діями".

За словами Меттіса, США не прагнуть повного знищення КНДР, хоча і мають такі можливості.

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планують США атакувати Північну Корею, сказав: "Подивимося".

Копирайт изображения AFP Image caption Виступ Джеймса Меттіса транслювали американські канали

За словами кореспондента ВВС в Сеулі Робіна Бранта, проведення навчань мало продемонструвати перехід Південної Кореї у стан підвищеної бойової готовності. Однак бойові заряди були звичайними - у країни немає ядерних боєголовок.

Водночас південнокорейське командування заявило, що навчання проводилися "з урахуванням місця розташування" полігону, де Пхеньян провів успішне випробування ядерного заряду.

"Навчання демонструють, що армія Південної Кореї рішуче налаштована знищити не тільки джерело провокації, а й керівництво противника і його додаткові сили, якщо вони становлять загрозу для безпеки наших людей", - цитує агенція Yonhap представника південнокорейського командування.

Агенція також повідомила, що Сеул і Вашингтон погодилися переглянути чинні домовленості, щоби Південна Корея могла вдвічі збільшити свою ракетну міць.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Сеул заявив про випробування ракет класу "земля-земля"

У понеділок, 4 вересня, Рада Безпеки ООН проведе засідання у зв'язку з останніми ядерним випробуванням КНДР. Провести екстрену зустріч, яка відбудеться о 10 годині ранку (17:00 за київським часом), хотіли делегації США, Великобританії, Франції, Японії та Південної Кореї.

3 вересня КНДР офіційно визнала проведення ядерних випробувань. Північнокорейське державне телебачення повідомило про "цілком успішні" випробування водневої бомби.

У повідомленні відзначається, що цю бомбу можна використовувати як боєголовку для ракет.

Північна Корея проігнорувала санкції ООН та міжнародний тиск проти розробки ядерної зброї та випробувальних ракет, які потенційно можуть потрапити на територію США.

Південна Корея, Китай та Росія розкритикували шосте ядерне випробування КНДР.