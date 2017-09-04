Доба в АТО: один військовий поранений

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Бойовики від початку доби 44 рази обстріляли українські опорні на усіх напрямках, за минулу добу один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку найбільшу кількість провокацій зафіксували поблизу селища Зайцеве. Також наприкінці доби під ворожим вогнем тричі опинились українські укріплення в Авдіївській промзоні та двічі - біля Майорська.

На приморському напрямку бойовики тричі застосовували стрілецьку зброю на околицях Павлополя, а також неподалік Гнутового, Талаківки, Лебединського та Широкиного.

На луганському напрямку бойовики обстріляли контрольно-перепускний пункт Станиця Луганська.

У штабі зазначили, що сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.