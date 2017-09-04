Відновлення Техасу обійдеться у $180 млрд - губернатор

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Губернатор американського Техасу Грег Еббот заявив, що для ліквідації наслідків урагану "Гарві" штату потрібна величезна сума - близько 180 млрд доларів.

Еббот зазначив, що "Гарві" заподіяв навіть більшої шкоди, ніж ураган "Катріна", що спустошив Новий Орлеан у 2005 році.

Тим часом керівник агентства з надзвичайних ситуацій Брок Лонг попередив, що штатам, які постраждали від повені, не варто розраховувати на те, що їхні рахунки оплатить Вашингтон.

Ураган "Гарві", за його словами, повинен стати тривожним дзвінком для місцевих чиновників.

У Техасі та сусідньому штаті Луїзіана, попри те, що вода ще остаточно не спала, вже тривають відновлювальні роботи.

Руйнівний ураган ударив по Техасу минулого тижня і став причиною загибелі щонайменше 47 людей. Ще близько 43 тисяч втратили житло і перебувають у тимчасових притулках.

Через ураган і його наслідки нафтопереробні заводи й трубопроводи припинили роботу, а на хімічному заводі неподалік Х'юстона сталася пожежа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато територій у Х'юстоні все ще затоплені

Уряд США вже попросив у Конгресу 7,85 млрд доларів на покриття початкових витрат на відновлювальні роботи. Губернатор Еббот назвав цю суму "початковим внеском".

Раніше він заявляв, що Техасу може знадобитися понад 125 млрд доларів, проте в неділю переглянув цю цифру.