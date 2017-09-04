Українців попереджають про зливи та грози

Копирайт изображения UNIAN

4 вересня в західних областях України, а також в Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

Протягом доби в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

У Карпатах і на Закарпатті місцями дуже сильні дощі.

На території Київської області 4 вересня вранці та вдень очікуються грози, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

У Києві в понеділок вранці та вдень гроза, шквали 15-20м/с, попереджають синоптики.

У ДСНС також зазначили, що через дощі, грози й пориви вітру напередодні 167 населених пунктів у чотирьох областях залишились без електроенергії.

Найбільше стихія зачепила Львівську область, а також Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області, зазначили у відомстві.