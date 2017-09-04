На автошоу в Австралії на глядачів шугонуло полум'я

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Дванадцять людей отримали поранення під час автоперегонів в центральній Австралії, коли в одного з автомобілів-учасників гонки на вибування просто на глядачів шугонуло полум'я.

Автомобіль виконував спеціальний маневр - бернаут на автоперегонах Red CentreNATS у місті Аліс-Спрінгс, коли струмінь вогню спрямувався у натовп.

Відеокадри з місця інциденту у неділю показують, як полум'я досягає глядачів шоу, вони кидаються врозтіч.

Один з поранених - 47-річний чоловік - перебуває в лікарні у критичному стані. У нього опіки 20% тіла.

Інші вісім поранених перебувають у лікарні, їхній стан лікарі оцінюють як стабільний. Ще двох травмованих на автошоу виписали з лікарні.

Після інциденту організатори автоперегонів закрили шоу. Поліція розслідує подію.