Магазин, який стер графіті з часів Майдану, з'їжджає

Магазин у центрі Києва, з фасаду якого зникли графіті часів Євромайдану, з'їжджає. Про це ВВС Україна повідомили очевидці з місця події.

На фото видно, що біля салону знаходиться автомобіль служби охорони. Також біля вхідних дверей стоїть мікроавтобус, до якого вантажать меблі.

Водночас на вікно магазину наклеїли оголошення про те, що салон "Емпоріум" зачинено на реконструкцію.

3 вересня активісти обмалювали стіни й розбили скляні двері і вікна салону меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського у Києві. Фасад магазину закидали яйцями та намагалися підпалити шини перед входом, однак їх загасили працівники патрульної поліції.

Це зробили у відповідь на зникнення з фасаду будівлі графіті часів Євромайдану.

На малюнках були зображені Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко в образах активістів Майдану. Повідомляється, що з'явилися вони взимку 2014 року, коли на вулиці Грушевського тривали протистояння між майданівцями і правоохоронцями.

Через знищення графіті столична прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею незаконне знищення пам'яток історії. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

А міністр культури Євген Нищук заявив, що графіті українських класиків в образах активістів Майдану відновлять.