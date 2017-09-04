Японська принцеса Мако оголосила про заручини

Копирайт изображения Reuters Image caption Принцеса Мако та її обранець усміхалися один одному під час прес-конференції

Принцеса Мако Акісино, внучка імператора Японії Акіхіто, офіційно оголосила про заручини зі своїм другом зі студентських років.

Обранцем 25-річної принцеси став її ровесник Кей Комура, юрист, з яким вона познайомилася п'ять років тому в Міжнародному християнському університеті в Токіо.

Пара оголосила про заручини на спеціальній прес-конференції у неділю ввечері.

Цією заявою розпочинається тривалий шлюбний процес, який означає, що після одруження з простолюдином принцеса втратить свій титул

За словами принцеси Мако, у майбутньому чоловікові їй сподобалася "сонячна усмішка".

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Японське законодавство не обмежує чоловіків імператорської династії у виборі дружини, проте для жінок передбачені інші правила.

Офіційно про майбутнє весілля оголосили лише зараз, хоча вперше про це стало відомо ще в травні.

Звістка про заручини принцеси викликала в Японії дискусії щодо необхідності виходу принцес зі складу імператорської сім'ї після одруження з простолюдинами.

Крім принцеси Мако в складі імператорської сім'ї є ще шість незаміжніх принцес. Єдиний представник чоловічої статі в молодшому поколінні імператорської сім'ї - принц Хісахіто, молодший брат принцеси Мако.

Копирайт изображения EPA Image caption Принцеса Мако (ліворуч) з батьками - принцесою та принцем Акісино

Право голосу і допомога

За законом Японського імператорського дому, якщо жінка з імператорської родини виходить заміж не за аристократа, вона стає простолюдинкою і їй виплачують одноразову допомогу від держави. Суму виплати встановлює державна рада за участю прем'єр-міністра.

Вона також отримує звичайні громадянські права, зокрема право голосу.

Японська принцеса уже не вперше втрачає титул через одруження зі звичайною людиною.

Такий прецедент створила тітка принцеси Мако принцеса Саяко у 2005 році.

Коли Саяко Курода, єдина дочка імператора Акіхіто і імператриці Мітіко, вийшла заміж за дизайнера, вона отримала близько 1,3 млн доларів.

Після шлюбу їй довелося звикати до нових умов життя. Вона переїхала в однокімнатну квартиру, навчилася керувати автом, купувати продукти в супермаркеті тощо.

Інша колишня принцеса Норико Сенге, двоюрідна племінниця імператора, після весілля з сином первосвященика синтоїстського храму в 2014 році отримала 870 тис. доларів.