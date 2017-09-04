У Бельгії пілот випав з гелікоптера під час авіашоу
- 4 вересня 2017
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Військові обшукують територію на сході Бельгії, де пілот випав з гелікоптера під час авіашоу.
Троє солдатів вистрибнули з парашутами з гелікоптера Agusta A-109, а пілот і другий пілот не мали парашутів, повідомляють бельгійські ЗМІ.
За інформацією, другий пілот допоміг парашутистам, проте потім побачив, що крісло пілота порожнє, а двері відчинені. Він схопив штурвал і безпечно приземлився.
Авіашоу відбувалося в Амаї біля Льєжа. Пілот летів до землі кількасот метрів.
Причина його падіння залишається таємницею.