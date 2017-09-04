У Бельгії пілот випав з гелікоптера під час авіашоу

Копирайт изображения AFP Image caption Гелікоптери використовують як повітряні сили, так і поліція у всьому світі

Військові обшукують територію на сході Бельгії, де пілот випав з гелікоптера під час авіашоу.

Троє солдатів вистрибнули з парашутами з гелікоптера Agusta A-109, а пілот і другий пілот не мали парашутів, повідомляють бельгійські ЗМІ.

За інформацією, другий пілот допоміг парашутистам, проте потім побачив, що крісло пілота порожнє, а двері відчинені. Він схопив штурвал і безпечно приземлився.

Авіашоу відбувалося в Амаї біля Льєжа. Пілот летів до землі кількасот метрів.

Причина його падіння залишається таємницею.