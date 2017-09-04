Вчені розробили камеру, що може бачити крізь людське тіло

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нова камера здатна розпізнавати джерела світла всередині тіла, наприклад, наконечник трубки ендоскопа

Вчені винайшли камеру, яка може бачити крізь людське тіло.

Пристрій розробили, щоби допомогти лікарям відстежувати медичні інструменти, відомі як ендоскопи, під час внутрішніх обстежень організму.

Раніше медикам доводилося використовувати коштовні сканування, зокрема рентгенівське випромінювання, щоби відстежувати просування ендоскопу в організмі.

Нова камера здатна розпізнавати джерела світла всередині тіла, наприклад, наконечник довгої гнучкої трубки ендоскопа.

"Можливість бачити місце розташування медичного апарату має вирішальне значення для багатьох програм з охорони здоров'я, адже ми рухаємося до лікування хвороб мінімально інвазивними підходами", - каже професор Кев Даліваль з Единбурзького університету.

Тканини та органи

Раніше випробування показали, що прототип камери може відстежувати точкове джерело світла крізь 20 см тканини за нормальних умов.

Промені з ендоскопа можуть проходити крізь тіло, але зазвичай розсіюються або відбиваються від тканин і органів, а не проходять прямим потоком.

Через це складніше чітко зрозуміти, де саме знаходиться пристрій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Камеру розробили, щоби допомогти лікарям відстежувати медичні пристрої під час внутрішніх обстежень організму

Нова камера виявляє окремі частинки, які називаються фотонами. Вона настільки чутлива, що може вхопити крихітні відбитки світла, яке проходить крізь тканини.

Вона також може фіксувати час, за який світло проходить крізь тіло, тобто пристрій здатен точно визначити, де саме знаходиться ендоскоп.

Дослідники розробили ще одну камеру, яку можна використовувати в ліжку пацієнта.

Проект очолює Единбурзький університет та Університет Геріот-Ватта. Він є частиною міжгалузевої дослідницької колаборації Proteus, яка займається розробкою низки нових технологій для діагностики та лікування захворювань легенів.