Принц Вільям і герцогиня Кейт очікують третю дитину

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Герцогиня Кембриджська вагітна третьою дитиною, повідомили у Кенсінгтонському палаці.

Королева та обидві родини зраділи такій новині.

Як і під час двох попередніх вагітностей, герцориня Кейт страждає від токсикозу (гіперемезису вагітних).

У Кенсінгтонському палаці опікуються здоров'ям герцогині, йдеться в повідомленні.

У принца Вільяма та його дружини є чотирирічний син Джордж і дворічна донька Шарлотта.