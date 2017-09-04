Принц Вільям і герцогиня Кейт очікують третю дитину
- 4 вересня 2017
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Герцогиня Кембриджська вагітна третьою дитиною, повідомили у Кенсінгтонському палаці.
Королева та обидві родини зраділи такій новині.
Як і під час двох попередніх вагітностей, герцориня Кейт страждає від токсикозу (гіперемезису вагітних).
У Кенсінгтонському палаці опікуються здоров'ям герцогині, йдеться в повідомленні.
У принца Вільяма та його дружини є чотирирічний син Джордж і дворічна донька Шарлотта.