Родина українця Гриба поскаржилась до Євросуду на Росію

Image caption Родина розшукує Павла Гриба

Адвокат родини зниклого у Білорусі українця Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.

Також родина 19-річного Павла Гриба звернулась до російської влади з вимогою надати інформацію про можливе місце його утримання.

24 серпня він поїхав до Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype, і зник.

Білоруська влада визнала, що хлопець перетнув кордон республіки. Водій автобуса, за словами батька зниклого Ігора Гриба, підтвердив, що син вийшов на автовокзалі у Гомелі. Після цього його слід зник.

Білоруські правоохоронці кажуть, що серед затриманих його немає. Російська влада справу Павла Гриба ніяк не коментує.

Розшук в Росії

Родина пана Гриба нібито з'ясувала, що хлопець перебуває у розшуку ФСБ Росії по Краснодарському краю.

"При мені міліціонер в Гомелі набрав на планшеті прізвище сина, я сидів поруч і своїми очима побачив, що син є в розшуку. Ініціатор - ФСБ Краснодарського краю РФ", - розповів Ігор Гриб на прес-конференції у Києві.

Розшук могли оголосити за статтею 205 карного кодексу РФ - це тероризм.

Представники російської влади поки ситуацію офіційно не коментували.

Ігор Гриб заявив, що, за їхніми даними, син може перебувати саме в Краснодарському краї РФ.

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Павло Гриб

"Вимагаємо від РФ надати родині Павла Гриба, його адвокату, а також Україні вичерпну інформацію щодо місця тримання Павла Гриба", - йдеться у зверненні родини.

Родина звернулася до урядів Білорусі та України належно розслідувати зникнення хлопця.

Питання до Білорусі полягає в тому, наскільки ефективним буде розслідування, зазначила адвокат родини Євгенія Закревська.

"Є маршрут пересування Павла, його рухи фіксувалися камерами спостереження. Там безліч слідчих дій, які ми вимагаємо, щоб проводили органи Білорусі", - зазначила адвокат.

За її словами, між Білоруссю і Росією немає кордону, де б здійснювався паспортний кордон, тому є дуже велике поле для імпровізацій спецслужб РФ.

Важка хвороба

Також родичі вимагають у РФ забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування, адже він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.

Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії.

Ігор Гриб стверджує, що кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя.

В разі відсутності медичної допомоги, будь-якого удару, відсутності дієти, може початися кровотеча, смертність при цьому дуже висока, заявили родичі.

"Є пряма загроза життю Павла Гриба. Подали заяву до Європейського суду з прав людини", - заявила адвокат родини Євгенія Закревська.

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Ігор Гриб вказує, що син поїхав до Білорусі на зустріч з дівчиною з Сочі

Адвокати у заяві послались на порушення статті 2 Європейської конвенції про права людини - право на життя.

Також у скарзі йдеться про порушення права на свободу. Реакцією на скаргу має бути направлення урядам держав запиту від ЄСПЛ.

Пані Закревська також поскаржилась на те, що вони подали заяву до слідчого комітету Росії щодо зникнення Павла Гриба ще 31 серпня, проте жодної відповіді не отримали.

Адвокати наразі не мають підтвердження від Росії факту кримінального переслідування українця.

За словами сестри Павла Ольги Гриб, родина звертатиметься з приводу зникнення хлопця у міжнародні організації Червоний хрест, ООН, ОБСЄ.

Батько Павла Гриба є військовим капеланом.

Ігор Гриб розповідає, що син активно висловлювався у соцмережах щодо політичних питань. До ЗСУ чи добробатів не має стосунку, не їздив на Донбас та ніколи не виїздив за кордон.

За словами батька, у соцмережах син познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі. Їй нібито було 17 років.

У них ніби зав'язались віртуальні романтичні стосунки й вони домовилися зустрітись у Білорусі.

Низка ЗМІ встигли поспілкуватися з дівчиною Тетяною, з якою нібіто мав зустрітися Павло Гриб.

Вона вказує, що зустріч відбулась і тривала понад півгодини. Проте доля Павла їй невідома. Дівчина розповіла журналістам, що організувала зустріч під тиском ФСБ.